الكيلاني تدرس إمكانية توفير الخدمات العلاجية أو التأمين الطبي للمتقاعدين

ليبيا – استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء أبو بكر الكيلاني الخميس وفدًا ضم ممثلين عن نقابة المتقاعدين برئاسة خليل الشقماني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية الموضوعات التي تهم شريحة المتقاعدين، من بينها دراسة آلية تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2014، وأيضًا دراسة إمكانية توفير الخدمات العلاجية أو التأمين الطبي للمتقاعدين.

بدورها، أعربت الوزيرة عن اهتمامها البالغ بشريحة المتقاعدين وأنها ستسعى من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التنسيق مع رئاسة الوزراء، من أجل تفعيل القوانين والقرارات ذات العلاقة بهذه الشريحة.

كما نوهت إلى أنها بصدد دراسة زيادة مرتبات المتقاعدين من خلال لجنة تم تشكيلها مؤخرًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل أمام تقديم الخدمات لهذه الفئة من المجتمع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية