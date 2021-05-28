شوايل يدعو كافة الليبيين لتوحيد الصف لدعم ارادة وحق الشعب لإنتخاب من يمثله في إدارة شؤون البلاد

أوضح رئيس الهيئة القيادية بتيار ليبيا للجميع عاشور شوايل، أمس الخميس، أن التيار تابع عن قرب نقاشات أعضاء ملتقى الحوار عبر نظام الزوم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24ديسمبر المقبل ومحاولة البعض الالتفاف عن إرادة الليبيين.

شوايل، وفي بيان له حمل رقم (5) لسنة 2021، قال: إن الحديث عن مسودة مشروع الدستور والاستفتاء عليها يخرج عن مهام ملتقى الحوار ويعطل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل كما وضحه في السابق عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والذي أشار بوضوح لأطراف بعينها تسعى لتعطيل الانتخابات وهو أمرا نرفضه ونقف ضده مع كافة الليبيين جنبا لجنب”.

وتابع: “يجب أن يدرك الجميع ان كل الشرعيات قد سقطت وان انتخابات 24ديسمبر تمثل الأمل والفرصة الاخيرة للحفاظ على وحدة الليبيين والعودة للمسار الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة مباشرة من الشعب بما يجنب البلاد شبح الانقسام، والذي يدفع اتجاهه بعض أعضاء ملتقى الحوار ومحاولتهم للإلتفاف على إرادة الشعب ومصادرة حقه في إنتخاب من يمثله بعيدا عن المحاصصات والأيديولوجيات التي ارهقت كاهل المواطن والوطن على حدا سواء”.

ودعا شوايل كافة الليبيين للدفاع عن حقهم في اختيار وانتخاب من يتولى رئاسة الدولة الليبية بارادتهم، مضيفاً: “نرفض جميعا بشكل قاطع وجود أية سلطة كانت برلمانية أو رئاسية بعد 24 ديسمبر ما لم تكن منتخبة مباشرة عبر صناديق الاقتراع”، داعياً أيضاً كافة النخب والكيانات السياسية الوطنية لتوحيد الصف لدعم ارادة وحق الشعب الليبي لإنتخاب من يمثله في إدارة شؤون البلاد.