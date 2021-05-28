وزير الخارجية المالطي: نحن لم نأتِ الى ليبيا من أجل التنافس على توقيع العقود بل للمساعدة

ليبيا – أكد وزير الخارجية في جمهورية مالطا إيفاريست بارتولو على مساندة حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الكبيرة.

بارتولو وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة وفقًا لما نقلته وكالة “الأنباء الليبية “وال” صرّح بالقول: “جئنا اليوم من أجل مساندة حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الكبيرة ومن أجل الشعب الليبي الذي عانى الكثير”.

وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي جانب من هذه التحديات التي تواجه المنطقة، مضيفًا: “نحن نقف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ومع المجتمع الدولي في هذه المنطقة الحساسة، وبإمكان الليبيين أن يحظوا بحياة أفضل”.

وتابع: “نحن لم نأتِ الى ليبيا من أجل التنافس على توقيع العقود، بل جئنا لنعمل مع بعضنا البعض لمساعدة ليبيا والشعب الليبي لبناء مستقبل أفضل ونحن ملتزمون بذلك”.

وأشار إلى أنه رغم بعض الخلافات في وجهات النظر مع جيراننا في هذه المنطقة، إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا حتى تكون في موقع أفضل، وأن تكون حرة وموحدة ويقودها الليبيون، على حد تعبيره.

وزير الخارجية المالطي أكد على ان هذه هي الخطوة الأولى التي نعمل جميعًا من أجل بنائها ولتحقيق الأهداف المرجوة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية