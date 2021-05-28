الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بقوة لدعم الشعب الليبي ومؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار

ليبيا – عبر مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار أوليفر فاريلي عن سعادته بزيارة ليبيا ولقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيري الخارجية نجلاء المنقوش والداخلية خالد مازن.

فاريلي وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجمعة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية الإيطالي والمالطي وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال ” صرح بالقول: “إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مناسبة فريدة لإعادة بناء ليبيا آمنة ومستقرة ولإعادة بناء سيادتها ووحدة أراضيها “، مؤكدًا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ملتزمة بقوة لدعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وأن تحقيق الاستقرار والرخاء من مصلحة ليبيا وشعبها وأوروبا أيضًا.

وأضاف: “افتتاح مقر البعثة الأوروبية في طرابلس في بداية الشهر وزيارتي هذه ما هي إلا مؤشر لانخراط الاتحاد الأوروبي في التعاون مع السلطات الليبية”، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات هي الأولى في طريق إعادة التعاون المشترك بين الاتحاد وليبيا.

وعبر فاريلي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في بناء شراكة تعاون جديدة مع ليبيا على شاكلة الشراكة التي وضعها مع دول الجوار والقائمة على أجندة طموحة.

وأردف: “ليبيا كدولة تعود إلى الاستقرار والأمن بحاجة إلى اقتصاد قوي يوفر مصدر عيش مستديم للشعب الليبي وبحاجة إلى الأمن والاستقرار اللذين يتعرضان للتهديد بسبب الهجرة غير الشرعية، وهي تحديات مشتركة نحن على استعداد للعمل معا لمجابهتها”.

فاريلي أكد استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة وحرة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك من المقدرات التي تؤهلها لتحقيق مستقبل واعد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية