عميد سبها يبحث مع سفير الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية رفع قدرات البلدية

قالت بلدية سبها، إن عميد المجلس البلدي المكلف إبراهيم حامد الشاوش، عقد لقاءا برؤساء وممثلي الهيئات و المنظمات الدولية وسفير الإتحاد الأوروبي.

وأضافت البلدي في إيجاز صحفي مساء اليوم الجمعة، عقد بمطار سبها الدولي اجتماعا موسعاً بعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وسفير الإتحاد الأوروبي، وذلك من أجل توحيد جهود المنظمات الدولية في المنطقة ومدينة سبها والتي من شأنها الرفع من قدرات البلدية لمواجهة التحديات .

وتابعت البلدية، قام عميد البلدية المكلف بعرض جملة من المشاريع ضمن خطة المجلس البلدي سبها لسنة2021 و التي تهدف لدعم الاستقرار والمواجهة المجتمعية بالمدينة والجنوب الليبي.