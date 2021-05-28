علي زيدان: انتخاب النواب ورئيس الدولة استحقاقان غير قابلان للتأجيل

قال علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إن الانتخابات أيا كانت نتائجها يجب أن تتم في موعدها، فالديمقراطية تتعزز وتترسخ بالممارسة”.

وأضاف زيدان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تعلم الديمقراطية ومعرفة مقتضياتها والوعي بها يتم بتكرار الممارسة، والواجب يملي حراكا فعالا وبكل الجدية والحماس، من قبل جميع الليبيين، لتتم الانتخابات يوم ٢٤ ديسمبر، عيد الاستقلال المجيد”.

وأشار إلى أن انتخاب مجلس النواب، وانتخاب رئيس الدولة يوم ٢٤ ديسمبر، استحقاقان غير قابلان للتأجيل ويتوجب على جميع الليبيين الحرص والتمسك بهما، كي يخرج الوطن من المأزق الراهن”.