نائب الرئيس التركي يستقبل اللافي في إسطنبول

استقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في قصر دولماباهجة بمدينة إسطنبول، مساء أمس الجمعة.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في المجالات الاقتصادية، والصحية، حيث جدد أقطاي دعم بلاده لليبيا، واستعدادها لتقديم كامل خبراتها في مختلف المجالات للشعب الليبي.

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كما أشار اللافي إلى استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ التزامه بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، ودخوله لمرحلة جديدة من العمل وهو تحقيق المصالحة الشاملة، من خلال تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، مضيفا أن «الرئاسي» سيبدأ تنظيم جلسات حوارية حول مشروع المصالحة، ستجمع عددا من الخبراء، والنشطاء، والأكادميين من مختلف المدن الليبية.

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