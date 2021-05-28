تواصل الوقفات والمسيرات التضامنية في بنغازي احتفاء بانتصار الشعب الفلسطيني في هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة

بنغازي 28 مايو 2021 (وال)- تتواصل ببلدية بنغازي، الوقفات والمسيرات التضامنية واحتفاء بانتصار الشعب الفلسطيني في هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة.

هذا وقد خرجت الجاليات الفلسطينية مع أهال بنغازي في مسيرة انطلقت من ميدان ضريح شيخ الشهداء عمر المختار مرورًا بالشوارع الرئيسة حتى حديقة الكشاف، حيث ألقيت عديد الكلمات والقصائد والأغاني الحماسية.

وقد رحّب أمين سر حركة فتح بليبيا، بالحضور معبرًا عن شكره لمواقف الشعب الليبي مع القضية فلسطين، مستذكرًا تضحيات الليبيين ومؤزرتهم للقضية الفلسطينية في 48 – 76 – 73، موضحًا صمود القيادات والشعب الفلسطيني لمقاومة العدوان الغاشم في القدس والضفة وغزة.

كما ألقى رئيس منظمة حراك القوى الفاعلة، كلمة هنأ فيها صمود الشعب الفلسطيني ودحر المعتدين، مُترحمًا على الشهداء والجرحى في فلسطين مُبينًا مواقف ليبيا ودعمها للقضية وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني والتطبيع معه، مبرزًا دور الإعلاميين في تقديم المساعدات في قافلة الإغاثة وتضحيات صحفيين، لتوثيق وصول المساعدات، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وجرح آخر.

هذا وعبّر رئيس منظمة حراك القوى الفاعلة عن استعداد منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، للقيام بحملات دعم شعبية للوصول لغزة وتقديم الدعم لسكانها.

في المقابل، شارك أحد مواطني المدينة ممن حاربوا في فلسطين، بكلمة وكيف امتزجت الدماء الليبية مع الفلسطينية، ومن ثم تم رفع العلمين الليبي والفلسطيني فوق فندق تيبستي مع تلاوة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء. (وال) إ م

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