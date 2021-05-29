دي مايو: نؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية بليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده ملتزمة والاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، أن اجتماعات اليوم تمثل دليلاً آخر على الالتزام الإيطالي والأوروبي بسلام واستقرار البلاد، فضلا عن دعم السلطة الموحدة الانتقالية.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي:” نحن هنا لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في العملية الصعبة المتمثلة بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الاقتصادي والمصالحة الوطنية”.

وشدد على أن الإطار السياسي المستقر في الواقع، شرط أساسي للتمكن من خلق شراكة أوسع مع ليبيا مع الهدف المتمثل بإدراجها على الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط وفي خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية.