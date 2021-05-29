العدل: بدء منح تصاريح إنشاء أحزاب سياسية الثلاثاء المقبل

أعلنت لجنة شؤون الأحزاب، التابعة لوزارة العدل، المشكلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2021 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية، بأنها ستباشر عملها المناط بها بمنتح التصاريح للأحزاب بممارسة العمل السياسي وذلك اعتبارا من يوم 2021/6/1م من خلال مقرها بوزارة العدل بمدينة طرابلس .

وقالت وزارة العدل في إيجاز صحفي، على المواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية مراجعة اللجنة بمقرها المذكور للحصول على النماذج اللازمة لغرض استيفائها وإرفاقها بالطلب الذي يجب أن تراعى فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الأحزاب السياسية ؛ مع التأكيد على أن هذا الإعلان موجه أيضا إلى الكيانات التي سبق أن متحت تصاريح لممارسة العمل السياسي بوصفها أحزابا سياسية من قبل اللجنة السابقة الملغاة بسبب بطلان إجراءات تشكيلها ‏ بضرورة تقديم طلبات ومستندات جديدة إن رغبت في ممارسة العمل السياسي .