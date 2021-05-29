زيدان: انتخاب النواب ورئيس الدولة استحقاقان غير قابلان للتأجيل

قال رئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، إن “الانتخابات أيا كانت نتائجها يجب أن تتم في موعدها، فالديمقراطية تتعزز وتترسخ بالممارسة”.

زيدان، وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: ”تعلم الديمقراطية ومعرفة مقتضياتها والوعي بها يتم بتكرار الممارسة، والواجب يملي حراكا فعالا وبكل الجدية والحماس، من قبل جميع الليبيين، لتتم الانتخابات يوم 24 ديسمبر، عيد الاستقلال المجيد”.

وأشار إلى أن “انتخاب مجلس النواب، وانتخاب رئيس الدولة يوم 24 ديسمبر، استحقاقان غير قابلان للتأجيل ويتوجب على جميع الليبيين الحرص والتمسك بهما، كي يخرج الوطن من المأزق الراهن”.