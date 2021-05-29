الدبيبة يشكل لجنة من 5 أعضاء برئاسة الميليشياوي محمد خليل لإعادة الأموال المحتجزة في تونس

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.

ونص القرار رقم (110) لسنة 2021 في مادته الأولى على أن “تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية الميليشياوي محمد خليل عيسى وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية“.

والمادة الثانية وضعت اختصاصات اللجنة وهي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ووضع قاعدة بيانات لها وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود معن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجعيها لأصحابها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.