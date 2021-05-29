المرغني: مؤتمر «المنقوش» مع نظيريها الإيطالي والمالطي «مثير للريبة»

وصف صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، المؤتمر الصحفي المشترك لمفوض الاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية إيطاليا ومالطا مع وزير ة الخارجية نجلاء المنقوش في شأن موضوع اللاجئين والهجرة بأنه مثير للكثير من الريبة.

قال «المرغني»، في تدوينة له عبر فيسبوك، إن «اللغة المستعملة في المؤتمر المشترك لغة غامضة غير سليمة أساسها دفع حدود القلعة الأوروبية إلى الجنوب الليبي بدلا من احترام القانون الدولي والتعامل المسؤول مع المصدر».

وأكد وزير العدل السابق على ضرورة ألا تقع وزارة الخارجية والحكومة الليبية في فخ المقاربة الأمنية الأوروبية، مطالبا بالشفافية الكاملة لكل ما يحدث في الوقت الحالي، وألا تسمح «المنقوش» بتكرار ما حدث عام 2017 من السراج وسيالة.

وتابع بقوله: «أشعر بقلق كبير لأن هذه السياسات تؤدي إلى موت وغرق ومعاناة وانتهاكات وقتل وأسوأ ولا حصر لها».

واستطرد قائلا: «نحن في انتظار الكف عن سياسة الصفقات السرية والحديث والتوجه إلى الوضوح والإعلان عنها وإلا سنضطر للاعتماد على مصادر المعلومات الأوربية التى تتحدث عن صفقات مشبوهة مع دول المغرب العربي».

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيريها الإيطالي والمالطي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار، بطرابلس الجمعة: “اتفقنا على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب”.

ونوهت الوزيرة إلى أن حرس السواحل الليبي يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل، معتبرةً أن الهجرة غير الشرعية قصة حزينة ومشكلة إنسانية وأمنية واقتصادية.

واختتمت المنقوش كلمتها بالقول: “نحن نعاني من أزمة الهجرة، ولمسنا جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي”.