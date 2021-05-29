«بعيو» لـ«الصلابي»: أي شرع الذي أقاموه العثمانيون فما أبعد احتلالهم للأوطان عن شرع الله

انتقد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، الرأي الذي أبداه علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي، في العثمانيين، حينما قال إنهم “أقاموا شرع الله” في مقال بموقع ما يعرف بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الإخواني المصري المقيم في قطر القرضاوي.

كتب “بعيو” على حسابه بـ”فيسبوك”: “يا شيخ علي أنت صديقي وأنا من أخوالك، لك أن تحب الإخوة الأتراك كما تشاء،،لكن أن تقول إن العثمانيين أقاموا شرع الله فقد جانبك الصواب، فما أبعد الطغيان واحتلال الأوطان وجبروت السلطان واستعباد الإنسان، عن شرع الله”.

تدوينة “بعيو” تأتي بعد ساعات من نشر “الصلابي” مقالاً على حسابه بـ”فيسبوك” قال فيه: “إن العثمانيِّين منذ زعيمهم الأوَّل عثمان حتَّى محمَّد الفاتح، ومن بعده حرصوا على إقامة شعائر الله على أنفسهم، وأهليهم، وأخلصوا لله في تحاكمهم إِلى شرعه، فالله سبحانه وتعالى قوَّاهم، وشدَّ أزرهم، واستخلفهم في الأرض، وأقام العثمانيُّون شريعة الله في الأرض الَّتي حكموها، فمكَّن لهم المولى ـ عزَّ وجل ـ الملك، ووطَّأ لهم السُّلطان. وهذه سنَّةٌ ربَّانيَّةٌ نافذةٌ لا تتبدَّل في الشُّعوب والأمم؛ الَّتي تسعى جاهدةً لإقامة شرع الله” وفق قوله.