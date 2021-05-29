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الغنوشي: تونس الأكثر تأهيلا لإعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

زعم رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة التونسية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، راشد الغنوشي، أن بلاده أكثر تأهيلا لعملية إعادة إعمار ليبيا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية على هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي الليبي الذي عقد على مدى يومي الخميس والجمعة في جزيرة جربة التونسية بحضور نحو 500 من رجال أعمال البلدين، قال الغنوشي، “أن ليبيا الآن باتت ورشة كبيرة لإعادة الإعمار والتونسيون هم الأكثر تأهيلا لهذه العملية”.

وأضاف، “أن بلاده وليبيا شعب واحد في دولتين”، مؤكدا عزم تونس على إزالة كافة العوائق التشريعية والأمنية والإدارية لدفع التعاون بين البلدين.

كما أكد الغنوشي أن ، بلاده وليبيا دخلتا لحظة تاريخية تعكس تطور الأوضاع في البلدين وخاصة على المستوى السياسي وتتهيّأن لفتح صفحة جديدة من التعاون والتضامن والعيش في أمن وسلام ضمن نسيج اقتصادي يقوم على التكامل.

وطالب الغنوشي بضرورة تكثيف الجهود لخدمة أهداف وأولويات مشتركة في التنمية والنهوض الاقتصادي، وتابع، “نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة  والإعلان عن إنشاء مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي التونسي الليبي”.

 

 

الوسوم

إعادة الإعمار في ليبيا حركة النهضة

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  • ياحمار تونس تعانى من اادمار بعد ماتسمى ثورة حققت لكم ثروة ضخمة فلديك 2 مليار دولار ياحمار جمعتها بالتحالف مع الفاسدين والمجرمين .
    تما اعمار ليبيا فنصيب الاسد لمصر شرقا وجنوبا وتركيا غربا اما امت زيط براحتك فمصر وتركيا تنتجان اهم مواد الاعمار وتصدر الحديد والاسمنت والسيراميك والرخام وغيرها فمصر تعيش نهضة حفيقية عاصمة جديدة ومدن عديدة وشبكة طرق بعد ان سحقت الاخوان وصادرت اموالهم وتونس لن تعرف النهضة الا بعد حل حزب النهضة الفاسد ومصادرة امواله المنهوبة من الشعب ياكلب

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