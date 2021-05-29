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«الرميح»: بيان «اللافي» بشأن العرض العسكري غير قانوني ولا دستوري

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، بيان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأخير بشأن العرض العسكري للجيش الوطني الليبي، بـ”غير قانوني ولا دستوري” وقال إنه يفتح المجال لانتحال صفة عانت منها ليبيا من انتحالها على مدار 7 سنوات مضت، وهو ما يتعلق بمنصب القائد الأعلى.

وأضاف في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن صفة القائد الأعلى هي خاصة بالمجلس الرئاسي مجتمعا، وأنه لا يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتحدث بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأوضح أن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي وضع اسمه على البيان يجب أن يصدر بحقه بيان من مجلس النواب.

وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، بحسب القرار الصادر من مجلس النواب مجتمعا، قانون رقم 12، كما كلف اللواء الناظوري برئاسة الأركان من قبل البرلمان الذي منح الثقة للحكومة الحالية.

وشدد على أن البيان يشير إلى وجود خلافات حقيقة بين أعضاء المجلس الرئاسي، حيث أن البيان لم يحمل توقيعات الأعضاء الثلاثة. ويرى أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، طبقا للقرار السيادي الصادر من مجلس النواب في 2014 والذي ينص على إجراء الانتخابات بشكل مباشر عبر الاقتراع العام من الشعب.

 

 

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بيان القائد الاعلى يوقع عليه فقط رئيس المجلس الرئاسى بعد محضر اجتماع يوقع على المحضر جميع اعضاء الرئاسى وغير ذلك طبقا للمادة الثانية من الاتفاق السياسى يعتبر باطلا ولكن من حق المنفى والكونى حضور العرض العسكرى والقاء كلمة تعبر عن رايه كما حضر من قبل المنفى تخريج دفعة من المايشيات وهو موقف شخصى غير ملزم للقائد الاعلى مجتمعا اى ان انه لا يملك اصدار بيان ولكنه يملك منع اصدار بيان وهناك فرق ان كان بيفهم

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  • أما المادة الثانية فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي، وهي:
    ◼ أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا:

    1- القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة.

    2- إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.

    3- اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

    4- تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

    5- خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.

    6- إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

    7- يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

    8 – إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

    ◼ ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:
    1- الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.

    2- تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

    ◼ ثالثا: آلية اتخاذ القرار
    يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

    المادة الثالثة: اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية
    ◼ أولا: حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة، واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية،

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