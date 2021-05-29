«الرميح»: بيان «اللافي» بشأن العرض العسكري غير قانوني ولا دستوري

وصف رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، بيان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأخير بشأن العرض العسكري للجيش الوطني الليبي، بـ”غير قانوني ولا دستوري” وقال إنه يفتح المجال لانتحال صفة عانت منها ليبيا من انتحالها على مدار 7 سنوات مضت، وهو ما يتعلق بمنصب القائد الأعلى.

وأضاف في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن صفة القائد الأعلى هي خاصة بالمجلس الرئاسي مجتمعا، وأنه لا يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتحدث بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأوضح أن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي وضع اسمه على البيان يجب أن يصدر بحقه بيان من مجلس النواب.

وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، بحسب القرار الصادر من مجلس النواب مجتمعا، قانون رقم 12، كما كلف اللواء الناظوري برئاسة الأركان من قبل البرلمان الذي منح الثقة للحكومة الحالية.

وشدد على أن البيان يشير إلى وجود خلافات حقيقة بين أعضاء المجلس الرئاسي، حيث أن البيان لم يحمل توقيعات الأعضاء الثلاثة. ويرى أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، طبقا للقرار السيادي الصادر من مجلس النواب في 2014 والذي ينص على إجراء الانتخابات بشكل مباشر عبر الاقتراع العام من الشعب.