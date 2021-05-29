صالح بحث صعوبات عمل وزارة الداخلية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح بحث مع اقعيم خلال لقائهما في مدينة القبة عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية .

وأطلع وكيل وزارة الداخلية صالح على خطط الوزارة لارساء الأمن وثمن مواقف صالح الداعمة للوزارة والمؤسسة الشرطية .

ومن جانبه اثنى صالح على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مؤكدا وقوفه التام معها لفرض الأمن والقانون في البلاد .

واختتم اللقاء بمنح وكيل وزارة الداخلية درعا تكريما لصالح تقديرا لجهوده الداعمة للوزارة .