“الداخلية” تطالب “أمن المنافذ” بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة الداخلية تعليماتٍ عاجلةً ومشددةً إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومديري الأمن في المناطق؛ بضرورة رفع درجات الحيطة والحذر من فيروس “كورونا”، عقب ظهور سلالاتٍ جديدةٍ منه، في دول مجاورة.

وقالت الوزارة، في تعليماتها، إن سلالاتٍ جديدةً رُصدت في دول مجاورة، منها “كورونا الهندية والبرازيلية”، التي تحوي تحوّرات؛ سببها عدم الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطالبت الوزارة، مديري الأمن في المناطق ورئيس الغرفة الرئيسة لمجابهة جائحة “كورونا”، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ؛ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف في وجه الوباء.

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