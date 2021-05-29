بعيو يرد على الصلابي بشأن تركيا

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو تصريحات القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي التي قال فيها إن العثمانيين أقاموا شرع الله.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “يا شيخ علي أنت صديقي وأنا من أخوالك، لك أن تحب الإخوة الأتراك كما تشاء، لكن أن تقول إن العثمانيين أقاموا شرع الله فقد جانبك الصواب، فما أبعد الطغيان واحتلال الأوطان وجبروت السلطان واستعباد الإنسان، عن شرع الله”.

” style=”height: 605.994px;”>

وكان الصلابي كتب في مقال بموقع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” إن “العثمانيِّين منذ زعيمهم الأوَّل عثمان حتَّى محمَّد الفاتح، ومن بعده حرصوا على إقامة شعائر الله على أنفسهم، وأهليهم، وأخلصوا لله في تحاكمهم إِلى شرعه، فالله سبحانه وتعالى قوَّاهم، وشدَّ أزرهم، واستخلفهم في الأرض، وأقام العثمانيُّون شريعة الله في الأرض الَّتي حكموها، فمكَّن لهم المولى ـ عزَّ وجل ـ الملك، ووطَّأ لهم السُّلطان”.