«الأرصاد الليبية»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. والقصوى 45 في الجفرة وسبها وغات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم السبت، بشكل ملحوظ على غالب مناطق الشمال الشرقي؛ بينما تكون معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الغربي خصوصا الساحلية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على باقي المناطق، وتسجل تراجعا على مناطق الشمال غدا الأحد.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 36 و42 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعا غدا على غالب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وما بين 38 و44 درجة على باقي المناطق وتسجل تراجعا من الغد، ويكون ملحوظا يوم الإثنين على غالب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 41 و45 درجة.

الكفرة – السرير – تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و43 درجة.