وزير الصحة: توطين العلاج بالداخل من أهم أهداف الوزارة

أكد وزير الصحة علي الزناتي اهتمام الوزارة بالعناصر الطبية الليبية المتميزة، والتي سيكون لها دور فعال في توطين العلاج بالداخل، والذي هو من أهم أهداف الوزارة، وحملاً كبيراً على عاتقها.

وأشار الزناتي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر التاسع عشر لجمعية الجراحين الليبية أمس الجمعة برعاية وزارة الصحة إلى أهمية هذه المؤتمرات العلمية لما لها من دور حساس في تجميع الخبرات العلمية وأوضح أن هذه المؤتمرات تؤكد حرص الأطباء الليبين على تقديم خدمات مميزة للمرضى.

وأعرب الزناتي عن سعادته لتواجده في المؤتمر مع معظم الجراحين الليبين على مستوى ليبيا غرباً وشرقاً وجنوباً.

ولفت إلى أن وزارة الصحة بإعتبارها الراعي الرسمي لهذا المؤتمر والمشرفة عليه ستقوم بتذليل كافة الصعوبات من أجل تقديم خدمة مميزة لليبين، مضيفا سنكون معاً في تحقيق أهداف وتوصيات هذا المؤتمر.