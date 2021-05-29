وزارة العدل تعلن عن بدء منح التصاريح للأحزاب السياسية يونيو المقبل

أعلنت لجنة شؤون الأحزاب، التابعة لوزارة العدل، المشكلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2021 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية، أنها ستباشر عملها المناط بها بمنح التصاريح للأحزاب بممارسة العمل السياسي.

وأكدت وزارة العدل ف بيان صحفي أن منح التصاريح سيتم اعتبارا من مطلع يونيو المقبل من خلال مقرها بوزارة العدل بمدينة طرابلس .

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية مراجعة اللجنة بمقرها بطرابلس للحصول على النماذج اللازمة لغرض استيفائها وإرفاقها بالطلب الذي يجب أن تراعى فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الأحزاب السياسية.

وأكدت الوزارة أن منح التصاريح للأحزاب مطالبة به حتى الكيانات التي سبق وأن منحت تصاريح لممارسة العمل السياسي بوصفها أحزابا سياسية من قبل اللجنة السابقة الملغاة بسبب بطلان إجراءات تشكيلها ‏ بضرورة تقديم طلبات ومستندات جديدة إن رغبت في ممارسة العمل السياسي.