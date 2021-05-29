افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بالعاصمة الجزائر

أشرف وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم السبت، على افتتاحأشغال المنتدىالاقتصادي الجزائري – الليبي بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، و حضر أشغال المنتدى وزير التجارة كمال رزيق ونظيره الليبي محمد الحويج.

وحل بالجزائر وزير الاقتصاد والتجارة للدولةالليبية محمد الحويج، أمس الجمعة، على رأس وفد هام يتكون من 280 متعامل اقتصادي، حيث كان في استقباله وزير التجارة كمال رزيق في مطار هواري بومدين الدولي.

ويأتي هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات. وعبّر الجانب الليبي عن اهتمامه الكبير بالمنتجات والخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي.