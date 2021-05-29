بي: رفع المرتبات 33 مليار تنتج تضخم ولا تمثل قوة شرائية اضافية للفرد

انتقد رجل الأعمال حسني بي، رفع بند المرتبات في الميزانية الجديدة، بعدما تم إقرار هذا البند من جانب مجلس النواب في جلسته الإثنين الماضي.

بي، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، قال: “رفع المرتبات 33 مليار تنتج تضخم ولا تمثل قوة شرائية اضافية للفرد. فما هو الحل؟”، على حد قوله.

الحل من وجهة نظر حسني بي، كان في: “إقرار حد أدنى مرتبات 850 دينار ليبي، تقوية الدينار و تخفيض سعر الدولار 10%، ميزانية عامة في حدود 75-80 مليار، واستبدال الدعم نقدا لذوي الدخل المحدود”، وفق قوله.