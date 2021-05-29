نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 29 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 29 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن درجات الحرارة ترتفع هذا اليوم بشكل ملحوظ على اغلب مناطق الشمال الشرقي بينما تكون معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الغربي خاصة الساحلية و تبقى مرتفعة على باقي المناطق ، وتسجل تراجع على مناطق الشمال يوم الغد.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (36- 42) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30- 35) مْ على مناطق الجبل الأخضر ، و مابين (38- 44) مْ على باقي المناطق ، وتسجل تراجع من يوم الغد ، ويكون ملحوظ يوم الإثنين على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح:جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (41- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39- 43) مْ.

بينما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:08)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).

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