المرغني: مؤتمر المنقوش مع نظيريها الإيطالي والمالطي مثير للريبة

وصف وزير العدل الأسبق، صلاح المرغني، المؤتمر الصحفي المشترك لمفوض الاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية إيطاليا ومالطا مع وزير ة الخارجية نجلاء المنقوش في شأن موضوع اللاجئين والهجرة بأنه مثير للكثير من الريبة.

المرغني، وفي تدوينة له عبر فيسبوك، قال: إن “اللغة المستعملة في المؤتمر المشترك لغة غامضة غير سليمة أساسها دفع حدود القلعة الأوروبية إلى الجنوب الليبي بدلا من احترام القانون الدولي والتعامل المسؤول مع المصدر”.

وأكد وزير العدل السابق على ضرورة ألا تقع وزارة الخارجية والحكومة الليبية في فخ المقاربة الأمنية الأوروبية، مطالبا بالشفافية الكاملة لكل ما يحدث في الوقت الحالي، وألا تسمح “المنقوش” بتكرار ما حدث عام 2017 من السراج وسيالة.

وتابع بقوله: “أشعر بقلق كبير لأن هذه السياسات تؤدي إلى موت وغرق ومعاناة وانتهاكات وقتل وأسوأ ولا حصر لها”.

واستطرد قائلا: “نحن في انتظار الكف عن سياسة الصفقات السرية والحديث والتوجه إلى الوضوح والإعلان عنها وإلا سنضطر للاعتماد على مصادر المعلومات الأوربية التى تتحدث عن صفقات مشبوهة مع دول المغرب العربي”.