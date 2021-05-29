خلال زيارته لطبرق.. سفير ألمانيا يجتمع مع ثمان بلديات بالمنطقة الشرقية

اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفيتشا في مدينة طبرق مع عميد البلدية فرج بوالخطابية و7 بلديات أخرى هي بنغازي، البيضاء، شحات، اوجلة، أجخرة، البريقة، اجدابيا .

وأكدت بلدية طبرق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ أطلقت مشروعات التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات”.

وأشارت بلدية طبرق إلى أنها كرمت السفير الألماني بشهادة تقدير ودرع بحضور أعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.