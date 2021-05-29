أبوجناح وصنع الله في سبها لمتابعة تزويد الجنوب بالوقود

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط صطفى صنع الله إلى مدينة سبها صباح اليوم السبت لمتابعة سير عمليات تزويد الوقود لمناطق الجنوب.

و شارك في الزيارة رئيس شركة البريقة إبراهيم بو بريدعة وذلك للاطلاع على سير العمل بمستودع سبها النفطي والوقوف على العراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل المستودع.

وكان في استقبال أبوجناح وصنع الله عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش وأعضاء المجلس البلدي سبها، حسبما أكدت بلدية سبها في بيان اليوم.

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