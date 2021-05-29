بعيو للصلابي: أي شرع الذي أقاموه العثمانيون فما أبعد احتلالهم للأوطان

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المُعيّن من قبل فائز السراج، محمد عمر بعيو، الرأي الذي أبداه علي الصلابي، القيادي الإخواني، في العثمانيين، حينما قال إنهم “أقاموا شرع الله” في مقال بموقع ما يعرف بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الإخواني المصري المقيم في قطر القرضاوي.

بعيو، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، قال: “يا شيخ علي أنت صديقي وأنا من أخوالك، لك أن تحب الإخوة الأتراك كما تشاء، لكن أن تقول إن العثمانيين أقاموا شرع الله فقد جانبك الصواب، فما أبعد الطغيان واحتلال الأوطان وجبروت السلطان واستعباد الإنسان، عن شرع الله”.