وزير الاقتصاد يدعو الجزائر إلى فتح الحدود واستئناف الرحلات مع ليبيا

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية، وقال إنه علينا أن نفتتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر لإنعاش الاقتصاد بين البلدين.

أضاف “الحويج”: “ندعو إلى استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والجزائر وإنشاء منطقة حرة بين البلدين، وعلينا إنشاء خط بحري وجوي لإنعاش الاقتصاد بين البلدين”.

وافتتح، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، بمشاركة حوالي 400 رجل أعمال واقتصادي من البلدين.

وأشرف على افتتاح المنتدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير التجارة، كمال رزيق، الى جانب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه زهاء 150 رجل أعمال ليبي و250 جزائريا، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة”، حسب مديرية ترقية

ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجزائرية.

ويسجل المنتدى مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة و منظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية الجزائرية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وينظم اللقاء في شكل جلسات علنية وورشات ولقاءات ثنائية.

وحسب وزارة التجارة الجزائرية، ستخصص الجلسة العلنية الأولى (الصباحية) من اللقاء لعروض أعضا ء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية في اطار اعادة اعمار ليبيا فيما ستخصص الجلسة الثانية (المسائية) لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة في مجال الشراكة.

كما ستخصص جلسة علنية ثالثة صبيحة غد الأحد لمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية قبل أن تختتم التظاهرة منتصف النهار.

ومن أبرز مجالات التعاون المعنية بالمنتدى الطاقة والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والفلاحية والصحة والمنتجات الصيدلانية والالكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية و مواد البناء و الورق و التربية والسياحة و مكاتب الدراسات والخدمات.