بوجناح وصنع الله يصلان سبها لمتابعة تزويد الجنوب بالوقود

وصل نائب رئيس الحكومة رمضان ابوجناح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس شركة البريقة إبراهيم بو بريدعة إلى مدينة سبها لمتابعة سير عمليات تزويد مناطق الجنوب بالوقود والاطلاع على سير العمل بمستودع سبها النفطي حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”

وقبل أيام أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق أول قافلة محملة بالوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، بحمولة مليون لتر من وقود البنزين والديزل وأشارت إلى التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق تلك القافلة التي ستزود المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة.