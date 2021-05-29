المنفي يصل تونس في زيارة رسمية تستمر إلى يوم 31 مايو الجاري

ليبيا – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم السبت بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

سعيد سيعقد بحسب المكتب الاعلامي لرئسة الجمهورية التونسية ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع محمد المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وستتطرق هذه المباحثات، بحسب المصدر، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كما سيعقد الرئيس التونسي والمنفي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية