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توجيهات رسمية باستئناف الرحلات عبر مطاريْ طبرق والأبرق

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، أوامره لشركتيْ “الليبية والأفريقية”، باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، عبر مطاريْ طبرق والأبرق الدولييْن، في انتظار استئناف الرحلات الخارجية لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت يشهد فيه قطاع المواصلات حراكًا ملحوظًا في عودة التواصل بين المدن الليبية، حيث كانت البداية، منذ أشهر، مع الرحلات البرية بتسيير حافلات النقل العام، ومؤخرًا مع عودة الرحلات الجوية بعد صيانة العديد من المطارات في جنوب البلاد وشرقها.

وطالب “الشهوبي” مديريْ الشركتيْن بأن يقدّما جداول الرحلات المنتظمة إلى مصلحة الطيران المدني؛ للتنسيق بشأن استئناف الرحلات بين مطاريْ طبرق والأبرق مع المطارات الليبية العاملة.

وستُساهم عودة المطاريْن للعمل، بشكل فاعل، في تيسير حركة التنقل للمواطنين بين مدن الجبل الأخضر وطبرق مع بنغازي، ولاحقًا مع المطارات في غرب البلاد وجنوبها، وسيَأذن ذلك باستئناف الرحلات الخارجية عبر مطار الأبرق الدولي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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