سعيّد يستقبل المنفي بمطار قرطاج

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

وبينت الرئاسة التونسية أن الجانبين سيعقدان ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وستتطرق المباحثات، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كما سيعقد سعيد والمنفي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.