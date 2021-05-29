محادثات “ليبية- تونسية” رفيعة المستوى.. لنقلة نوعية في العلاقات

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي؛ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس، تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وسيعقد سعيّد، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات، على انفراد، مع “المنفي”، تسبقها جلسة محادثاتٍ مُوسّعةٍ بحضور وفديْ البلديْن.

وستتطرق المباحثات، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلديْن، وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها؛ في إطار العمل على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة؛ حرصًا على تلبية تطلعات الشعبيْن نحو حالة أكبر من التكامل.

وسيتم تبادل الرأي وتعزيز آلية التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا. ومن المقرر أن يعقد رئيس تونس، مع رئيس المجلس الرئاسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عقب انتهاء المحادثات.

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