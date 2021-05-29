الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها من صفاقس إلى طرابلس بداية من 6 يونيو

أفادت الخطوط التونسية السريعة باستئناف رحلاتها مع ليبيا بداية من يوم 6 يونيو القادم بمعدل 3 رحلات في الأسبوع بين مطاري “طينة” بصفاقس و”معيتيقة الدولي” بطرابلس.

وقالت الخطوط التونسية السريعة فلي بيان لها، إن الرحلات ستكون أيام الثلاثاء والخميس والأحد، مشيرة إلى أن إعادة برمجة هذا الخط يأتي إستجابة للطلب المكثف على مستوى جهة صفاقس والجنوب التونسي من قبل رجال الأعمال.

وأضافت الخطوط التونسية السريعة، أن هذه الرحلات ستسهل تنقل الأشقاء الليبيين من أجل الاستثمار والعلاج والزيارات السياحية والتجارية، مؤكدة أن طائرات جديدة ستؤمن هذه السفرات من وإلى ليبيا.