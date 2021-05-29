المسماري: الاستعراض العسكري ليس تهديد لأحد بل رسالة لكل الليبيين بأن لديهم درع يحميهم

ليبيا – أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي ستحتضن اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

المسماري أشار وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أنه ستشارك كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي أمس الجمعة إن “السبت ستحتضن القاعدة العسكرية في منطقة بنينا بمدينة بنغازي احتفال كبير، تكريماً لمنطقة بنينا وشهداء بنينا واهالي بنينا، واختيرت هذه المنطقة لتحتضن اكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة”.

وأكد على أن “ستشاهدون غداً مئات الكراديس وآلاف العربات المسلحة والدروع والصنوف الاخرى المدفعية وعروض مختلفة خلال عرض عسكري لقوات الجيش.أنتم على موعد مع فرح العظيم”.

كما شدد على أن “هذا الاستعراض ليس إستعراض قوة على أحد وليس لتهديد أحد بل هو رسالة لكل الليبيين، بأن أصبح لديهم درع قوي جدا يحميهم ويستطيع بهذا الدرع أن يحمي بلادهم، وبهذا السيف العظيم أن نطعن أي أحد يحاول المساس بكرامة ليبيا، أو المساس بمقدرات الشعب الليبي او فرض إرادته على الشعب الليبي”.