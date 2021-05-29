«قيس سعيّد» يستقبل «المنفي» لعقد قمة تونسية ليبية بقصر قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.
وحيا رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التونسي العلمين الليبي والتونسي على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.
وسيعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع رئيس المجلس الرئاسي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.
وأضاف البيان أن المباحثات ستتطرق أيضا إلى تعزبز قيم التآزر والتآخي القائمة بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.
كما سيعقد رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الرئاسي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.
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