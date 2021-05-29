«قيس سعيّد» يستقبل «المنفي» لعقد قمة تونسية ليبية بقصر قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التونسي العلمين الليبي والتونسي على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع رئيس المجلس الرئاسي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.

وأضاف البيان أن المباحثات ستتطرق أيضا إلى تعزبز قيم التآزر والتآخي القائمة بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كما سيعقد رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الرئاسي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.