رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل تونس

وصل, اليوم السبت, رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تونس في زيارة رسمية تمتد إلى 31 مايو الجاري.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

وحيا الجانبان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد سعيد, ظهر اليوم بقصر قرطاج, جلسة مباحثات على انفراد مع المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا, وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.