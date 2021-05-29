الجيش الوطني الليبي يرد على بيان “الرئاسي”.. ويكشف الهدف من الاستعراض العسكري

يحتفل الجيش الوطني الليبي اليوم السبت بالذكرى السابعة لـ“عملية الكرامة” التي انطلقت في بنغازي سنة 2014 ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية، وذلك بإقامة استعراض عسكري ضخم لجميع الوحدات العسكرية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن الاستعراض سيكون أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد منذ سنوات.

وسيقام الاستعراض في بنينا، وأكد المسماري أنه لا يراد به تهديد أحد وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.

وسيشارك في الاستعراض مئات الكراديس، وآلاف العربات المسلحة من جميع وحدات وصنوف القوات المسلحة إضافة إلى القوات الجوية.

وقال المسماري، إننا نقيم هذا الاستعراض لنبرهن للعالم أننا جاهزون لحماية الوطن.

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