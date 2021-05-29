الحويج يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري

شارك وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في افتتاح المنتدى الاقتصادى الليبي- الجزائرى بالعاصمة الجزائر اليوم السبت.

حضر الافتتاح أيضا مستشار رئيس الجمهورية الجزائري وزيرا التجارة والخارجية الجزائريين، بمشاركة من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين. وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى «بذل الجهود لفتح معبر الدبدابة غدامس في وقت قريب وفتح خط بحرى بين كلا البلدين».

من جانبه، شدد الحويج على أهمية تفعيل مجلس مشترك لاصحاب الاعمال الليبيين والجزائريين و رفع معدلات التبادل التجارى والتعاون ببن البلدين.

وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاث ايام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل بالاضافة لمشاركة مجلس اصحاب الاعمال الليبيين في معرض Sefax التجاري واتاحة الفرص لاعضاء المجلس للتعريف بمؤسساتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا