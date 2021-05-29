شركة الكهرباء تُتابع احتياجات محطات المنطقة الجنوبية

قام فريق من الشركة العامة للكهرباء بزيارة ميدانية، على مدى ثلاثة أيام؛ للوقوف على الاحتياجات العاجلة والمشاكل الفنية؛ لمعالجة الأزمات في بعض محطات التحويل 11/66 ك ف، واستكمال محطات التحويل الجديدة في المنطقة الجنوبية.

وضمّ الفريق، عضو مجلس الإدارة وإدارة مشروعات التوزيع الجنوبية. وشملت الزيارة خط الوادي وغدوة وتراغن وسبها والشاطئ، ومحطات أوباري، الديسة، ابريك، الفجيج، تراغن، مصلي الجديد سبها، أم الجداول الشاطئ.

وجاءت الزيارة في إطار متابعة تنفيذ خطّة الشركة؛ لتحسين أداء الشبكة في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بعد تشغيل محطة كهرباء أوباري الغازية، بقدرتها الإنتاجية الكاملة.

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