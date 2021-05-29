وصول «أبو جناح» و«صنع الله» إلى سبها لمتابعة عمليات تزويد الوقود للجنوب

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس شركة البريقة إبراهيم بو بريدعة إلى مدينة سبها لمتابعة سير عمليات تزويد الوقود لمناطق الجنوب.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة نقل الوقود و المحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب.

وأوضحت شركة البريقة، في بيان، أنه “في إطار الجهود المتواصلة من رئيس الحكومة الوطنية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة تنطلق اليوم الأربعاء قافلة نقل الوقود و المحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق اجراءات و متابعة أمنية مشددة”.

وتابع البيان، أن “شركة البريقة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط تشرع بإطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل متجهة لمستودع سبها النفطي”، مردفًا؛ “كما أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي تابعة لشركات التوزيع الاربعة المعتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ”.

وناشدت الشركة “كل الأجهزة التي صدر عنها التوجيه بنشر أفراد أمن لمتابعة توزيع الوقود على المواطنين مباشرة دون غيرهم وستقوم البريقة بشكل يومي بنشر قوائم وأسماء جميع المحطات التي تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة على صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل فيسبوك”.

وأوضح البيان، أن “باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة تمكنها من استلام مستحقاته من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات وبذلك نؤكد على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين”.