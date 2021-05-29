وزير الخارجية الجزائري: نبحث فتح خط بحري مع ليبيا لنقل السلع

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لإعادة فتح الحدود البرية مع ليبيا، لافتًا إلى أن الجانبين يبحثان فتح خط بحري لنقل السلع بين البلدين.

ويصل رئيس الحكومة الوطنية الليبية، محمود الدبيبة، مساء اليوم السبت، الجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري ليبي كبير وهام، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام جزائرية.وقال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، في الكلمة التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، إنه «لم يكن يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهي تمر بأزمتها وتقف في موضع المتفرج».

وجدد دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسدة في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية الليبية؛ لإعادة الاستقرار السياسي والأمن بالبلاد وتحقيق المصالحة بين كل أفراد الشعب.