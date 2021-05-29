المنفي: بحثنا في تونس التعاون الأمني في هذه المرحلة شديدة الخطورة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أنه بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيد التعاون الأمني مؤكدا أن هذه المرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة وأن البعد الأمني من أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها.

وأضاف المنفي خلال مؤتمر صحفي مع سعيد بتونس أن أمن ليبيا من أمن تونس مبينا أنه بحث مع الرئيس التونسي التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي ودعم الاستثمارات والعمالة التونسية في ليبيا والعكس وأوضاع المواطنين في البلدين وتسهيل التنقل.

وأشر المنفي إلى أن العلاقات بين ليبيا وتونس تاريخية ومستمرة وستبقى إيجابية وتتسم بالتوافق معربا عن تقديره لدعم تونس لليبيا.