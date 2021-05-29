ليبيا الان

«المشري» من تركيا: «الدكتاتور» مشروع خاسر في ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن: “إن التدخل الخارجي في ليبيا، الذي من المفترض أنه موجه لدعم الاستقرار، قد ذهب في غير اتجاهه الصحيح بمحاولة خلق ديكتاتور جديد عدو للاستقرار” وفق قوله.

أضاف خالد المشري خلال كلمته بالندوة المقامة تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا” بالعاصمة التركية أنقرة، الجمعة: “قام هذا الديكتاتور بمهاجمة العاصمة طرابلس في ظل وجود الأمين العام للأمم المتحدة فيها، وأجهض العمل الذي قامت به الأمم المتحدة لمدة سنة وأربعة أشهر لمحاولة جمع الليبيين على طاولة واحدة وأدرك العالم أجمعه بعد ذلك أن مشروع هذا الديكتاتور هو مشروع خاسر” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • والعميل أخسر وأخسر بل العميل فاقد للرجوله والشرف امام الليبيين بينما الدكتاتور تجده رجل وسيد الرجال وعندما اراد الشرفاء الاحتفال بما انجزه الرجال في سبعة سنوات وجدنا أشباه الرجال أما ينتقدوا احتفال الرجال برجولتهم التي أثمرت بطولات ورأينا أشباه اما اعترضت علي الاحتفال او تصنعت انشغالها بزيارة تركيا وايطاليا

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  • العالم كله يعترف بان سيدك اردوغان دكتاتور يا مشري يا وقح وانت وعصابتك العميلة والغير شرعية دكتاتوريين قراصنة خوارج جاء بكم الناتو وليست الديمقراطية ولا شرعية لكم يا مجرمين

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