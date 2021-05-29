«المشري» من تركيا: «الدكتاتور» مشروع خاسر في ليبيا

قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن: “إن التدخل الخارجي في ليبيا، الذي من المفترض أنه موجه لدعم الاستقرار، قد ذهب في غير اتجاهه الصحيح بمحاولة خلق ديكتاتور جديد عدو للاستقرار” وفق قوله.

أضاف خالد المشري خلال كلمته بالندوة المقامة تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا” بالعاصمة التركية أنقرة، الجمعة: “قام هذا الديكتاتور بمهاجمة العاصمة طرابلس في ظل وجود الأمين العام للأمم المتحدة فيها، وأجهض العمل الذي قامت به الأمم المتحدة لمدة سنة وأربعة أشهر لمحاولة جمع الليبيين على طاولة واحدة وأدرك العالم أجمعه بعد ذلك أن مشروع هذا الديكتاتور هو مشروع خاسر” على حد قوله.