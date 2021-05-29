«العامة للكهرباء»: بدء إجراءات استكمال موقع محطة توليد سبها الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه يتم التنسيق لوضع خطة لحماية محطة سبها جهد 400 ك وكل مقرات الشركة والبدء الفوري واتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال موقع محطة توليد سبها الغازية.

وذكرت الشركة، في بيان لها عبر فيسبوك، أنه تم اليوم الدخول إلى موقع محطة توليد سبها الغازية الذي كان يعاني خلال الفترة السابقة، وذلك برفقة مدير دائرة مشروعات النقل الجنوبية ومدير إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية.

وأكدت الشركة أنه من المقرر أن يتم التنسيق لوضع خطة لحماية كل مقرات الشركة والبدئ الفوري في اتخاذ الإجراءات لاستكمال صرح محطة توليد سبها الغازية بقدرة مركبة 855 ميغاوات، وكذلك محطة تحويل جهد 400 ك ف بين سبها والنهر الصناعي، وخط غاز بطول 576 ك م من حقل الوفاء.