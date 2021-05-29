سعيد: تونس ستعمل على تحقيق التكامل مع ليبيا في كافة المجالات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده ستعمل على تحقيق التكامل مع ليبيا في كافة المجالات.

وشدد سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على الوقوف إلى جانب ليبيا لإعادة بناء مؤسساتها لتأمين المرحلة الانتقالية حتى يختار الليبيون من يريدون بدون وصاية مشددا على وقوف تونس إلى جانب الليبيين لكن دون أن تحل محلهم.

وبين سعيد أن الليبيين والتونسيين شعب واحد وعائلة واحدة مضيفا أن الأزمات كثيرة وجرى الحديث عن أسبابها وتداعياتها والأوضاع في العالم والمنطقة بصفة خاصة وكان هناك تطابق في وجهات النظر لأن ليبيا وتونس تستشرفان مستقبلا واحدا.

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