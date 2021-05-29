شركة الكهرباء: وصول مولدي طوارئ لمنطقة ربيانة بالجنوب الليبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت وصول مولدي طوارئ إلى منطقة ربيانة بالجنوب الليبي.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتذبذبه لتسعة أشهر نتيجة الظروف غير الملائمة وصل يوم أمس الجمعة مولدي طوارئ قدمتهم الشركة إلى منطقة ربيانة بالجنوب الليبي.

وأكدت الشركة إتمام كافة أعمال التشغيل والتحميل على مولدات الطواري من قبل فرق فنية مختصة تم إرسالها من قبل إدارة الطوارئ والديزل التابعة للإدارة العامة للتوزيع، وذلك إلى حين وضع حلول جذرية وتنفيذ مشاريع جديدة تساهم في إنهاء أزمة الكهرباء بالمنطقة.