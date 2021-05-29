المنفي من تونس: ناقشت مع الرئيس قيس سعيد تسهيل حركة العبور مع ليبيا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن تقديره للدعم الكبير من الشقيقة تونس و أعرب عن رغبته في استمرار العلاقات، مضيفاً: “نريد أن نؤكد كذلك أن العلاقات مستمرة وسوف تبقى دائما على توافق”.
المنفي، وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال: “ناقشنا عدة أمور مشتركة في هذه المرحلة التي يمر بها البلدان وتناولنا مجال التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والأمني وقطاع العمل، وتناولنا أوضاع المواطنين في البلدين وكيفية معالجة مشاكلهم وتسهيل حركة العبور من خلال اللجان المشتركة”.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.
وحيا رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التونسي العلمين الليبي والتونسي على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.
وسيعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع رئيس المجلس الرئاسي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.
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