المنفي من تونس: ناقشت مع الرئيس قيس سعيد تسهيل حركة العبور مع ليبيا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن تقديره للدعم الكبير من الشقيقة تونس و أعرب عن رغبته في استمرار العلاقات، مضيفاً: “نريد أن نؤكد كذلك أن العلاقات مستمرة وسوف تبقى دائما على توافق”.

المنفي، وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال: “ناقشنا عدة أمور مشتركة في هذه المرحلة التي يمر بها البلدان وتناولنا مجال التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والأمني وقطاع العمل، وتناولنا أوضاع المواطنين في البلدين وكيفية معالجة مشاكلهم وتسهيل حركة العبور من خلال اللجان المشتركة”.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التونسي العلمين الليبي والتونسي على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع رئيس المجلس الرئاسي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.